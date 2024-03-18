Шмаков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмаков Николай
Мать: Шмакова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Александр Викторович
Мать ребёнка: Горева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1974
Мать ребёнка: Горева Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно