Шмаков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмаков Николай

Мать: Шмакова Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Александр Викторович

Мать ребёнка: Горева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1974

Сын: Шмаков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Горева Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно

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