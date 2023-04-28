Де Шуазёль-Гуффье (Де Шуазёль) Гавриил (Мари-Габриэль-Флоран-Огюст) Августович
Место рождения
Дата рождения27.09.1752
Дата смерти20.06.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1771
Рождение ребёнка
1773
Сын: Де Шуазёль-Гуфье Антуан Луи Октав
Мать ребёнка: Де Шуазёль-Гуффье Аделаида Мария Луиза
Место жительства
С 1784 по 1792
Место жительства
С 1792 по 1802
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.06.1817