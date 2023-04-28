Де Шуазёль-Гуффье (Де Шуазёль) Гавриил (Мари-Габриэль-Флоран-Огюст) Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Шуазёль-Гуффье (Де Шуазёль) Гавриил (Мари-Габриэль-Флоран-Огюст) Августович

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Место рождения

Париж

Дата рождения

27.09.1752

Дата смерти

20.06.1817

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1771

Жена: Де Шуазёль-Гуффье Аделаида Мария Луиза

Рождение ребёнка
1773

Сын: Де Шуазёль-Гуфье Антуан Луи Октав

Мать ребёнка: Де Шуазёль-Гуффье Аделаида Мария Луиза

Место жительства
С 1784 по 1792
Место жительства
С 1792 по 1802
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.06.1817
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