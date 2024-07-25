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(Резников) Матрена

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Место рождения

Крым, деревня Акчора

Дата рождения

01.11.1901

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901

Отец: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Мать: Анна Кирилловна

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Валера

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1957
Причина смерти: Illness

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