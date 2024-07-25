(Резников) Матрена
Место рожденияКрым, деревня Акчора
Дата рождения01.11.1901
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Валера
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1957
Причина смерти: Illness