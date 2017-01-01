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Абакарова Басират Алиевна
Абакарова Басират Алиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1950
Пол
Женский
Отец
Абакаров Али
Мать
Суллуева Салихат Рамазановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950
Отец:
Абакаров Али
Мать:
Суллуева Салихат Рамазановна
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