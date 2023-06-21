Пересадько Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересадько Гавриил Яковлевич

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1862

Дата смерти

01.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пересадько Яков Ефимович

Мать: Пересадько Агрепина Григорьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
20.02.1883

Дочь: Домникия Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Пересадько Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1891

Сын: Пересадько Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Красько Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1895

Сын: Пересадько Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

Рождение ребёнка
20.01.1900

Дочь: Штеба Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

Рождение ребёнка
31.05.1905

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затула Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.12.1917
терны, Сумская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
терны, Сумская область Ukraine