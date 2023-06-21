Пересадько Гавриил Яковлевич
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1862
Дата смерти01.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
20.02.1883
Дочь: Домникия Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
22.01.1887
Сын: Пересадько Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пересадько Филипп Гаврилович
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
23.03.1892
Дочь: Красько Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1895
Сын: Пересадько Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
Рождение ребёнка
20.01.1900
Дочь: Штеба Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
Рождение ребёнка
31.05.1905
Дочь: Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затула Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Пересадько Ганна Миновна
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.12.1917
терны, Сумская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
терны, Сумская область Ukraine