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Ефимов Александр Сергеевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ефимов Сергей Яковлевич

Мать: Ефимова Евгения Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1892

Сын: Ефимов Николай Алексеедравоч

Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ефимов Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1897

Сын: Ефимов Павел Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ефимов Григорий Александров

Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна

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