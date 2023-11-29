Ефимов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ефимов Сергей Яковлевич
Мать: Ефимова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1892
Сын: Ефимов Николай Алексеедравоч
Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ефимов Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1897
Сын: Ефимов Павел Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ефимов Григорий Александров
Мать ребёнка: Ефимова Мария Васильевна