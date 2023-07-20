Ройхель Ханох — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ройхель Ханох

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ройхель ?

Мать: Ройхель Шпринця

Смерть
1970