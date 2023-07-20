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Ройхель Ханох
Ройхель Ханох
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Ройхель ?
Мать
Ройхель (Ройхель) Шпринця
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Ройхель ?
Мать:
Ройхель Шпринця
Смерть
1970
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