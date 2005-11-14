Крылова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1922

Дата смерти

14.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922

Отец: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Мать: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1943

Сын: Белоусов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Белоусов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Белоусов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Белоусов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Михаил

Смерть
14.11.2005