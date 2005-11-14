Крылова Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1922
Дата смерти14.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922
Рождение ребёнка
22.02.1943
Сын: Белоусов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Белоусов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Белоусов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Белоусов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Михаил
Смерть
14.11.2005