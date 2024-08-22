Юречко (Суховей) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юречко (Суховей) Лариса

Место рождения

Гарбузовка, Дніпропетровська область

Дата рождения

30.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Гарбузовка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юречко Василий Антонович

Рождение ребёнка
03.05.1990

Дочь: Чекмарева (Юречко) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Юречко Василий Антонович

Рождение ребёнка
24.02.1994

Дочь: Бурлакова (Юречко) Лина Васильевна

Отец ребёнка: Юречко Василий Антонович

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