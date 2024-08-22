Юречко (Суховей) Лариса
Место рождения
Дата рождения30.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1990
Дочь: Чекмарева (Юречко) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Юречко Василий Антонович
Рождение ребёнка
24.02.1994
Дочь: Бурлакова (Юречко) Лина Васильевна
Отец ребёнка: Юречко Василий Антонович