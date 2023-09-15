Кирьянов Александр Акиндинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Призыв на военную службу
22.08.1941
Военная служба
26.03.1943
прибыл в воинскую часть 559 стрелковый полк 191 стрелковой дивизии
Военная награда
01.05.1945
Награждён медалью "За отвагу" рядовой телефонист батареи управления 20 Легкой Артиллерийской Рижской бригады Дата подвига 19.04.1945
Военная награда
09.05.1945
Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
После 1945