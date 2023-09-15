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Кирьянов Александр Акиндинович

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Кирьянов Акиндин Петрович

Мать: Кирьянова Юлия Васильевна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
22.08.1941
Военная служба
26.03.1943
прибыл в воинскую часть 559 стрелковый полк 191 стрелковой дивизии
Военная награда
01.05.1945
Награждён медалью "За отвагу" рядовой телефонист батареи управления 20 Легкой Артиллерийской Рижской бригады Дата подвига 19.04.1945
Военная награда
09.05.1945
Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
После 1945
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