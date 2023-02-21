Каган (Бернштейн) Рифка Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каган (Бернштейн) Рифка Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

07.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Либкинд Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Каган Иохим Ерухим Лейбович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Коган Борис Ефимович

Отец ребёнка: Каган Иохим Ерухим Лейбович

Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: Кример Римма Ефимовна

Отец ребёнка: Каган Иохим Ерухим Лейбович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каган Иохим Ерухим Лейбович

Смерть
07.01.1939
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