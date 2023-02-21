Каган (Бернштейн) Рифка Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти07.01.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Либкинд Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Каган Иохим Ерухим Лейбович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Коган Борис Ефимович
Отец ребёнка: Каган Иохим Ерухим Лейбович
Рождение ребёнка
24.04.1911
Дочь: Кример Римма Ефимовна
Отец ребёнка: Каган Иохим Ерухим Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1939