Одинцова Степанида Фёдоровна
Место рожденияпоч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Одинцов Фёдор -
Мать: не указана
поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Хорошавина Неонила Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Сын: Хорошавин Пётр Ларионович
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Хорошавин Марко Ларионович
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Хорошавина Марья Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Сын: Хорошавин Роман Ларионович
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Сын: Хорошавин Степан Ларионович
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Хорошавина Елена Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович
Смерть
Неизвестно