Одинцова Степанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Степанида Фёдоровна

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Место рождения

поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Одинцов Фёдор -

Мать: не указана

поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Хорошавина Неонила Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Хорошавин Пётр Ларионович

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Хорошавин Марко Ларионович

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Хорошавина Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Хорошавин Роман Ларионович

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Хорошавин Степан Ларионович

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Хорошавина Елена Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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