Шляпникова Галина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпникова Галина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942

Отец: Шляпников Афанасий

Мать: Шляпникова Марфа

Рождение ребёнка
10.11.1965

Сын: Санников Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Санников Владимир Степанович

Рождение ребёнка
27.01.1975

Дочь: Санникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Санников Владимир Степанович

Рождение ребёнка
04.12.1975

Дочь: Санникова Наталья Владимирова

Отец ребёнка: Санников Владимир Степанович

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