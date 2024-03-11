Шляпникова Галина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1942
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942
Отец: Шляпников Афанасий
Мать: Шляпникова Марфа
Рождение ребёнка
10.11.1965
Сын: Санников Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Санников Владимир Степанович
Рождение ребёнка
27.01.1975
Дочь: Санникова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Санников Владимир Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1975
Дочь: Санникова Наталья Владимирова
Отец ребёнка: Санников Владимир Степанович