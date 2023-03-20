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Кондратьева Мария Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1895

Дата смерти

02.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кондратьев Иван Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев Егор

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Егор

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кондратьев Василий Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев Егор

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Егор

Смерть
02.11.1971
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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