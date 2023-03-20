Кондратьева Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1895
Дата смерти02.11.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кондратьев Егор
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Егор
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кондратьев Василий Егорович
Отец ребёнка: Кондратьев Егор
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Егор
Смерть
02.11.1971
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область