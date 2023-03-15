Rudiakowska (Buczynska) Tekla
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Garbowska Jadwiga
Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin
Рождение ребёнка
08.01.1932
Дочь: Tretiakowa Екатерина Мартыновна
Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Rudiakowska Sofia
Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rudiakowski Jan
Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rudiakowski Fiodor
Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Danilewicz Maria
Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin
Смерть
1936