Rudiakowska (Buczynska) Tekla — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rudiakowska (Buczynska) Tekla

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Garbowska Jadwiga

Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin

Суслы, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.01.1932

Дочь: Tretiakowa Екатерина Мартыновна

Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin

Суслы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Rudiakowska Sofia

Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rudiakowski Jan

Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rudiakowski Fiodor

Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Danilewicz Maria

Отец ребёнка: Rudiakowski Marcin

Смерть
1936
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