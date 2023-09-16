Мейбл Ватанабе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейбл Ватанабе

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоррейн МакМëрфи

Отец ребёнка: Ноэль МакМëрфи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кристофер МакМëрфи

Отец ребёнка: Ноэль МакМëрфи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гидеон МакМëрфи

Отец ребёнка: Ноэль МакМëрфи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аманда МакМëрфи

Отец ребёнка: Ноэль МакМëрфи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ноэль МакМëрфи

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