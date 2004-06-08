Лобанова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2004

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2004

Отец: Лобанов Сергей Николаевич

Мать: Рязанова Римма Сергеевна

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