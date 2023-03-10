Жаманов Аграфена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович
Дмитриево-Помряскино, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович
С.Ясашное Помряськино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земскова Васена Егоровна
Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович
Смерть
Неизвестно