Жаманов Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаманов Аграфена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Жаманов Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович

Дмитриево-Помряскино, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жеманов Илья Егорович

Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Жеманов Василий лысый

Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович

С.Ясашное Помряськино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земскова Васена Егоровна

Отец ребёнка: Жаманов Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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