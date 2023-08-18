Исправникова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Исправников Сергей Семенович/Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1831
Сын: Исправников Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Исправников Сергей Семенович/Иванович
Работа или профессия
Неизвестно