Исправникова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправникова Прасковья Васильевна

Исправникова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Исправников Сергей Семенович/Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1831

Сын: Исправников Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Исправников Сергей Семенович/Иванович

Работа или профессия
Неизвестно