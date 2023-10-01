Чертищева Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертищева Галина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953

Отец: Куршаков Леонид

Мать: Куршакова Анна Алексеевна

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