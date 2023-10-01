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Чертищева Галина Леонидовна
Чертищева Галина Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1953
Пол
Женский
Отец
Куршаков Леонид
Мать
Куршакова Анна Алексеевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953
Отец:
Куршаков Леонид
Мать:
Куршакова Анна Алексеевна
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