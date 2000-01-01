Данила Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Давид Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Семеон Данилов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810
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