Данила Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Давид Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семеон Данилов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810