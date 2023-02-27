Максим Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Брат Фёдора Аникеева ИВ-1737 Максим Якимов 40=1697 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Максим Якимов 42=1697 ИВ-1740 Максим Якимов 43=1697 ИВ-1741 Максим Якимов 44=1697 ИВ-1742 Максим Якимов 45=1697 ИВ-1743 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Мавра Максимова
Мать ребёнка: Агафья Степанова
ИВ-1737 АГАФИЯ 17=1720 (ОШИБКА: НАДО МАВРА) Ив-1738 --- ИВ-1739 Мавра 17=1722 ИВ-1740 Мавра 17=1723 ИВ-1741 Мавра 18=1723 ИВ-1742 Мавра 19=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мавра 20=1724 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ирина Максимова
Мать ребёнка: Агафья Степанова
ИВ-1737 Ирина 10=1727 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирина 12=1727 ИВ-1740 Ирина 13=1727 ИВ-1741 Ирина 11=1730 ИВ-1742 Ирина 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 15=1729 ИВ-1745 Ирина 16=1729 ИВ-1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1746
ИВ-1746-1760 Максима нет, Агафья вдова