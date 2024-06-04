Привалова (Тюлюбаева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Тюлюбаева) Ольга Владимировна

Место рождения

г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация

Дата рождения

30.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1970

Отец: Тюлюбаев Владимир Прокопьевич

Мать: Нина Владимировна

г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привалов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
06.09.1991

Сын: Привалов Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Привалов Дмитрий Иванович

г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
24.01.1999

Сын: Привалов Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Привалов Дмитрий Иванович

г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация

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