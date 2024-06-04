Привалова (Тюлюбаева) Ольга Владимировна
Место рожденияг. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Дата рождения30.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1970
Отец: Тюлюбаев Владимир Прокопьевич
Мать: Нина Владимировна
г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
06.09.1991
Сын: Привалов Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Привалов Дмитрий Иванович
г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
24.01.1999
Сын: Привалов Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Привалов Дмитрий Иванович
г. Шадринск, Курганская область, Российская Федерация