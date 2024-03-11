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Решетов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946

Отец: Решетов Василий Кириллович

Мать: Косинова Нина Андреевна

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