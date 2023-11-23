Стефан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти29.11.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Анна Иоаннова
Стефан Григорьевич (1765 — 1827) Родился в семье пономаря села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Григория Матвеевича. В школах не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же сел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья Стефанова
Мать ребёнка: Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
05.11.1799
Дочь: Феоктиста Стефанова
Мать ребёнка: Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
12.06.1808
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Феодосия Николаева
Смерть
29.11.1827