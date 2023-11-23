Стефан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Григорьев

Стефан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

29.11.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Анна Иоаннова

Стефан Григорьевич (1765 — 1827) Родился в семье пономаря села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Григория Матвеевича. В школах не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же сел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья Стефанова

Мать ребёнка: Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
05.11.1799

Дочь: Феоктиста Стефанова

Мать ребёнка: Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
12.06.1808

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Феодосия Николаева

Смерть
29.11.1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.