Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1784
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.1789
Сын: Родион Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно