Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1784

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.1789

Сын: Родион Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно