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Лешкова Надежда Ивановна

Место рождения

Телеговка, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

22.08.1930

Дата смерти

05.12.2000

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930

Отец: Лешков Иван Степанович

Мать: Малахова Наталья Петровна

Телеговка, Погарский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
05.05.1949

Муж: Долгов Николай Кириллович

Бракосочетание
22.07.1950

Муж: Самонов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самонов Вениамин

Приморский, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лактионов Николай Тихонович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лактионов Николай Тихонович

Смерть
05.12.2000
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