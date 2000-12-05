Лешкова Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1930
Дата смерти05.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930
Отец: Лешков Иван Степанович
Бракосочетание
05.05.1949
Бракосочетание
22.07.1950
Рождение ребёнка
27.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самонов Вениамин
Приморский, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лактионов Николай Тихонович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.2000