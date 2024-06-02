Усов Роман Семёнов
Место рождения
Дата рождения23.07.1844
Дата смерти05.11.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1844
Отец: Усов Семён Иванов
Мать: Усова Анна Петрова
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 212 Актовая запись №28 https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/212?center=1860+897
Крещение
24.07.1844 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/212?center=1860+897 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 212 МК Куйтунской Ильинской церкви. Восприем... Показать все
Смерть
05.11.1844 ст.
От младенческой. Источник: ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 229 МК Куйтунской Ильинской церкви актовая запись №28
Похороны
07.11.1844 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 229 МК Куйтунской Ильинской церкви актовая запись №28 На Куйтунском кладбище