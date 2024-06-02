Усов Роман Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Роман Семёнов

Усов Роман Семёнов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.07.1844

Дата смерти

05.11.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

До 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1844

Отец: Усов Семён Иванов

Мать: Усова Анна Петрова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 212 Актовая запись №28 https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/212?center=1860+897
Крещение
24.07.1844 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/85104def-b639-47f4-aa4a-e6476677b9ea/212?center=1860+897 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 212 МК Куйтунской Ильинской церкви. Восприем... Показать все
Смерть
05.11.1844 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
От младенческой. Источник: ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 229 МК Куйтунской Ильинской церкви актовая запись №28
Похороны
07.11.1844 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 229 МК Куйтунской Ильинской церкви актовая запись №28 На Куйтунском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.