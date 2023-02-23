Глазкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
23.05.1918
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
15.05.1920
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
06.12.1921
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
02.06.1922
Дочь: Серова Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
06.03.1925
Сын: Глазков Константин Иосифович
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
04.05.1936
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Рождение ребёнка
18.11.1938
Сын: Глазков Александр Иосифович
Отец ребёнка: Глазков Иосиф
Смерть
1984