Жалялетдинов Садередин
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Жаляльдинов Алиакбер
Мать ребёнка: Сажида
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.09.1925
Сын: Жаляльдинов Хайдар
Мать ребёнка: Сажида
д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Жаляльдинов Абдулхак
Мать ребёнка: Сажида
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно