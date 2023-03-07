Соловьева (Иванова) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Иванова) Агафья Алексеевна

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Место рождения

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1909

Отец: Иванов Алексей Иванович

Мать: Иванова Анна Федоровна

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
31.01.1909
Бракосочетание
19.05.1933

Муж: Соловьев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1934

Сын: Соловьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Соловьев Александр Михайлович

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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