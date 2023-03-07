Соловьева (Иванова) Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1909
Отец: Иванов Алексей Иванович
Мать: Иванова Анна Федоровна
Крещение
31.01.1909
Бракосочетание
19.05.1933
Рождение ребёнка
28.03.1934
Сын: Соловьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Соловьев Александр Михайлович
Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно