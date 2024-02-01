Климина СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1962

Отец: Климин АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать: Климина ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

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