Пестрецов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрецов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Осетрова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Акимова? Елизавета Григорьевна

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова? Елизавета Григорьевна

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова? Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на фронте/пропал без вести
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