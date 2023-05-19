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Посохина (-) Авдотья Дмитриева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Некрасов Дмитрий

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.09.1748

Муж: Посохин Григорий Леонов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Некрасова Марья Григорьева

Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов

Рождение ребёнка
23.11.1755

Сын: Посохин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акулина Григорьева

Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Посохин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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