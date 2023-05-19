Посохина (-) Авдотья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Некрасов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1748
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Некрасова Марья Григорьева
Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов
Рождение ребёнка
23.11.1755
Сын: Посохин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акулина Григорьева
Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Посохин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Посохин Григорий Леонов
Смерть
Неизвестно