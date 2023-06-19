Миронов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Павел Алексеевич

Миронов Павел Алексеевич

Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

27.06.1874

Дата смерти

17.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1874

Отец: Миронов Алексей Терентьевич

Мать: Миронова Любовь Федоровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.12.1909

Сын: Миронов Василий Павлович

Мать ребёнка: Миронова Анна Федоровна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Миронов Александр Павлович

Мать ребёнка: Миронова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Константин Павлович

Мать ребёнка: Миронова Анна Федоровна

Смерть
17.04.1951
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область