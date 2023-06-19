Миронов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1874
Дата смерти17.04.1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1874
Рождение ребёнка
28.12.1909
Мать ребёнка: Миронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Миронов Александр Павлович
Мать ребёнка: Миронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Константин Павлович
Мать ребёнка: Миронова Анна Федоровна
Смерть
17.04.1951
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область