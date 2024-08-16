Гордиенко (Заиц Заяц) Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гордиенко Карп Игнатович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1906
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 20 лет 1м браком Поручители По жениху: - Байбуз Семен Иванович - Кива Павел Гаврилович По невесте: - Плужный Леонтий Аввакумович - Новоселецкий Даниил Лукич
Восприемник
23.05.1907
Михаил - рождена 23.05.1907 Отец - Гордиенко Василий Карпович Мать - Марфа Акимовна