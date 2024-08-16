Гордиенко (Заиц Заяц) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Заиц Заяц) Мария Карповна

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гордиенко Карп Игнатович

Мать: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
16.10.1906

Муж: Заиц (Заяц) Максим Маркович

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 20 лет 1м браком Поручители По жениху: - Байбуз Семен Иванович - Кива Павел Гаврилович По невесте: - Плужный Леонтий Аввакумович - Новоселецкий Даниил Лукич
Восприемник
23.05.1907
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Михаил - рождена 23.05.1907 Отец - Гордиенко Василий Карпович Мать - Марфа Акимовна

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