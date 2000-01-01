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Истомина Лидия Ивановна
Истомина Лидия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.07.1954
Пол
Женский
Отец
Истомин Иван Петрович
Мать
Истомина (Зарбашева) Елизавета Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1954
Отец:
Истомин Иван Петрович
Мать:
Истомина Елизавета Алексеевна
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