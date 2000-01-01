Истомина Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1954

Отец: Истомин Иван Петрович

Мать: Истомина Елизавета Алексеевна

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