Бронштейн Матвей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронштейн Матвей Петрович

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Место рождения

Винница, Украина

Дата рождения

1906

Дата смерти

18.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.02.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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