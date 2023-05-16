Чистякова (Казакова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Казакова) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Борис Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Николай Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Василий Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Чистяков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Федор

Смерть
Неизвестно
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