Чистякова (Казакова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Николай Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Василий Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Чистяков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Федор
Смерть
Неизвестно