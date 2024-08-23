Воротынцев Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1920
Дата смерти03.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хицевич Лариса Арсентьевна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.1976