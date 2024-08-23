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Воротынцев Виктор Павлович

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Место рождения

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

04.10.1920

Дата смерти

03.02.1976

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1919 г.р.
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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1920

Отец: Воротынцев Павел Григорьевич

Мать: Воротынцева (Стогова) Матрёна Демидовна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хицевич Лариса Арсентьевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хицевич Лариса Арсентьевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
03.02.1976
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область

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