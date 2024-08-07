Курникова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти13.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Курников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Курников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Курников Иван Дмитриевич
Смерть
13.05.1906
Москва, город федерального значения Москва
Пятницкое кладбище