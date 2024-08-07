Курникова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курникова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

13.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Курников Антон Иванович

Отец ребёнка: Курников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Курников Егор Иванович

Отец ребёнка: Курников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Курников Филипп Иванович

Отец ребёнка: Курников Иван Дмитриевич

Смерть
13.05.1906
Москва, город федерального значения Москва
Пятницкое кладбище

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