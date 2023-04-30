Сергеев Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобзина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Типикина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишустина Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Пантилей Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Степан Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Мария Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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