Сергеев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобзина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Типикина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишустина Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Пантилей Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Степан Николаевич
Мать ребёнка: Сергеева Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно