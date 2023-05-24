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Игошев Автоном Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игошев Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1869

Сын: Игошев Матвей Автономович

Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна

Бракосочетание
20.02.1891 ст.

Жена: Игошева Васса Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1893

Дочь: Пантелеева Анисья Автономовна (Автомоновна)

Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Дочь: Игошева Феодосия Автономовна

Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игошева Евдокия Авнономовна

Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игошев Владимир Автономович

Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игошева Екатерина Автономовна

Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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