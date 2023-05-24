Игошев Автоном Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игошев Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1869
Сын: Игошев Матвей Автономович
Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна
Бракосочетание
20.02.1891 ст.
Жена: Игошева Васса Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1893
Дочь: Пантелеева Анисья Автономовна (Автомоновна)
Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна
Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Дочь: Игошева Феодосия Автономовна
Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игошева Евдокия Авнономовна
Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игошев Владимир Автономович
Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игошева Екатерина Автономовна
Мать ребёнка: Игошева Васса Васильевна
Смерть
Неизвестно