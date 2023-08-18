(Кропотина) Парасковья Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кропотина) Парасковья Козьмина

(Кропотина) Парасковья Козьмина

Место рождения

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Между 1672 и 1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Кропотин Кузьма (Коземка) Исаков

Мать: Кропотина Зиновья

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717