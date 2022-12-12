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Бодров Григорий Афиногенович

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Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Бодров Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляхова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Марья Сафроновна

Смерть
Неизвестно
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