Бодров Григорий Афиногенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1899
Сын: Бодров Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляхова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодрова Марья Сафроновна
Смерть
Неизвестно