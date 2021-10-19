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Вдовин Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1949

Дата смерти

19.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1978

Сын: Вдовин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1986

Сын: Вдовин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1988

Сын: Вдовин Антон Владимирович

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Любовь Ивановна

Смерть
19.10.2021
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