Вдовин Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1949
Дата смерти19.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1978
Сын: Вдовин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1986
Сын: Вдовин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1988
Сын: Вдовин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Вдовина Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вдовина Любовь Ивановна
Смерть
19.10.2021