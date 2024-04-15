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Якименко Кирилл Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бранцовка, Сумська область
Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Якименко (Корхова) Ксения Онуфриева

Краснополье, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1884

Дочь: Якименко (Якименко) Иулиания Кириллова

Мать ребёнка: Якименко (Корхова) Ксения Онуфриева

Бранцовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1889

Сын: Якименко Платон Кириллов

Мать ребёнка: Якименко (Корхова) Ксения Онуфриева

Бранцовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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