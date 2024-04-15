Якименко Кирилл Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1878
Краснополье, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1884
Дочь: Якименко (Якименко) Иулиания Кириллова
Мать ребёнка: Якименко (Корхова) Ксения Онуфриева
Рождение ребёнка
14.11.1889
Мать ребёнка: Якименко (Корхова) Ксения Онуфриева
Смерть
Неизвестно