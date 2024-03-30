Макарова (Муравьёва) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885 ст.
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Кондратьева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Никитович
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Сын: Макаров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Макаров Василий Никитович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тюльпанова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973