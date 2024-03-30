Макарова (Муравьёва) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Муравьёва) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Кондратьева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Никитович

Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Сын: Макаров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Никитович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тюльпанова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Василий Никитович

Смерть
1973
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