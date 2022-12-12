Гвоздов Тимофей Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти25.04.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1921
Сын: Гвоздов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Гвоздева Прасковья Яковлевна
Деревня Долгий Мох
Рождение ребёнка
14.09.1926
Дочь: Гвоздева Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Гвоздева Прасковья Яковлевна
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гвоздов Аркадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Гвоздева Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1937
Ленинград