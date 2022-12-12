Гвоздов Тимофей Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздов Тимофей Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

25.04.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1921

Сын: Гвоздов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Гвоздева Прасковья Яковлевна

Деревня Долгий Мох
Рождение ребёнка
14.09.1926

Дочь: Гвоздева Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Гвоздева Прасковья Яковлевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гвоздов Аркадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Гвоздева Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева Прасковья Яковлевна

Смерть
25.04.1937
Ленинград
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