Шавкунова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Моисей (Мосейко) Денисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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